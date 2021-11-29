«ПСЖ» рассматривает Винисиуса в качестве возможной замены Мбаппе

Руководство «Пари Сен-Жермен» заинтересовано в подписании флангового нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации ABC, французская команда считает, что 20-летний бразилец сможет стать заменой форварду Килиану Мбаппе, который близок к уходу из клуба по окончании текущего сезона. Отмечается, что парижане предлагают футболисту «сливочных» долгосрочный контракт с зарплатой в 14,5 млн фунтов в год.

Согласно данным источника, мадридский клуб не собирается продавать бразильского игрока. В ближайшее время испанцы обсудят с представителями вингера вариант с продлением действующего контракта, рассчитанного до 30 июня 2024 года.

Напомним, что Винисиус выступает за «Реал» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, забил 11 голов и отдал 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость игрока в 50 миллионов евро.