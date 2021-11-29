В РПЛ прокомментировали задержание болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»

Пресс-служба РПЛ опубликовала заявление лиги по поводу ситуации с задержанием фанатов ЦСКА по итогам домашнего матче 16-го тура против «Зенита» (0:2).

Напомним, что в концовке встречи было организовано масштабное файер-шоу в исполнении фанатов армейцев. После игры сотрудники ОМОНа и полиции начали обыскивать болельщиков красно-синих. Некоторые из них были помещены в автозаки.

– Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники. Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на «ВЭБ Арене» меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом, – говорится в заявлении лиги.

Также в РПЛ отметили, что представители лиги находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами, чтобы как можно скорее разрешить сложившуюся ситуацию. При этом по итогам матча ЦСКА – «Зенит» будет проведено тщательное расследование.

Добавим, что после 16 проведенных туров ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 24 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков.