Неймар может пропустить оставшиеся матчи «ПСЖ» в 2021 году из-за травмы

Стали известны возможные сроки восстановления после травмы нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймар.
Согласно данным RMC Sport, первичный медицинский осмотр показал, что 29-летний форвард пропустит до шести недель из-за повреждения, полученного в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1).
Отмечается, что более точная информация о травме бразильца станет известна 29 ноября, когда состоится полное обследование футболиста.
Напомним, что Неймар получил повреждение в концовке матча после того, как защитник соперников Иванн Макот совершил грубый подкат сзади. У бразильского игрока вывернулась стопа. Впоследствии, нападающий смог покинуть поле только на носилках.
источник: RMC Sport