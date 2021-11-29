«Парни, держитесь». Болельщики «Спартака» поддержали задержанных фанатов ЦСКА

Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group выступили в поддержку фанатов ЦСКА, задержанных по окончании матча 16-го тура чемпионата России между армейским клубом и «Зенитом» (0:2).

Напомним, что в концовке встречи было организовано масштабное файер-шоу в исполнении болельщиков столичной команды. После игры сотрудники ОМОНа и полиции начали обыскивать болельщиков красно-синих. Некоторые из них были помещены в автозаки.

– Мы вновь стали свидетелями того, как фанатское общество пытаются выставить маргинальным, при этом обходя стороной здравый смысл и современные технологии. Весь стадион утыкан камерами с распознаванием лиц, у большинства фанатов есть клубные карты и абонементы. Вопрос: если вы можете достать людей дома – зачем держать их на холоде, а после сотнями упаковывать в автозаки?! Парни, держитесь! Мы оппоненты на трибунах, но также мы все, несмотря на цвета, равны перед лицом насмехающегося над фанатизмом закона и порядка, – говорится в заявлении фанатов красно-белых в своем Telegram-канале.

Добавим, что после 16 проведенных туров ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 24 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков.