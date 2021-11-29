Гальярдо находится в шаге от подписания контракта со сборной Уругвая

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо может занять аналогичную должность в сборной Уругвая.

По информации журналиста Николо Скиры, 45-летнему аргентинцу поступило предложение от Футбольного союза Уругвая возглавить сборную вместо Оскара Табареса, который ранее был уволен со своего поста после 15 лет работы с командой. Отмечается, что организация готова заключить со специалистом контракт до 2024 года.

Напомним, что Гальярдо тренирует «Ривер Плейт» с июня 2014 года. При нем команда дважды становилась обладателем Кубка Либертадорес. Его соглашение с клубом действует до конца декабря этого года.