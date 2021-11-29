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Бородюк оценил шансы сборной России на победу в игре с Польшей в рамках стыковых матчей ЧМ-2022

В полуфинальном матче за выход на мировое первенство в Катаре Россия сыграет дома с поляками.
29 ноября 2021 11:17
автор: Владислав Корегин

Наставник московского «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировали итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022 для сборной России.

Отметим, что 24 марта подопечные Валерия Карпина дома сыграют с Польшей в рамках полуфинальной стадии. Спустя пять дней победитель данной пары на своем поле встретится либо против Швеции, либо против Чехии.

– Сейчас одни будут кричать: «Ой, сборная Польши, там Левандовски». Другие: «Да нам повезло!». Нужно отбросить все лишнее и не касающееся непосредственно игры, сосредоточиться исключительно на предстоящем противостоянии. Если команда покажет классный футбол, а парни будут верить в себя, все получится. Если же выйдут с таким настроем, как в гостевом противостоянии с Хорватией, будет очень непросто, – цитирует Бородюка RT.

Напомним, что сборная России заняла второе место в турнирной таблице отборочной группы H. Команда отстала от финишировавшей первой Хорватии на одно очко и не смогла напрямую пробиться в финальную часть мирового первенства в Катаре.

источник: «RT на русском»
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