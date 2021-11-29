«Манчестер Сити» хочет подписать Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Согласно информации El Nacional, в услугах 33-летнего француза заинтересован «Манчестер Сити», готовый подписать футболист в последний год его контракта с мадридским клубом. Отметим, что действующее соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2023 года.

Напомним, что Бензема выступает за «Реал» с июля 2009 года. Всего в составе «сливочных» он провел 577 матчей, забил 295 голов и отдал 152 ассиста. Вместе с клубом игрок стал четырехкратным обладателем Лиги чемпионов, а также трехкратным чемпионом Испании.