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Пономарев – о задержании фанатов ЦСКА: Зачем принимать такие карательные меры – это безобразие

Болельщики столичной команды были задержаны сотрудниками правоохранительных органов после матча с «Зенитом» в рамках РПЛ.
29 ноября 2021 11:44
автор: Владислав Корегин

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался по поводу ситуации с задержанием болельщиков московского клуба после матча 16-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2).

Напомним, что вчера, 28 ноября, в концовке прошедшей встречи было организовано масштабное файер-шоу в исполнении фанатов армейцев. После игры сотрудники ОМОНа и полиции начали обыскивать болельщиков красно-синих. По неподтвержденным данным, было задержано более 400 человек.

– Не помню, когда еще было такое массовое задержание. Нужно было выборочно действовать. Там же есть видеокамеры, по которым тут же можно выявить зачинщиков. Зачем такие карательные меры принимать. Нет, это не будет уроком для болельщиков. Это только озлобляет публику. Работать надо профессионально. Это безобразие! Все происходит на глазах детей. Какое впечатление на них производит посещение стадиона? – цитирует Пономарева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка по итогам 16 сыгранных туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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