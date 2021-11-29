Александр Бородюк: В сборной Польше рисунок и схемы игры зависят не только от Левандовски

Экс-наставник сборной России Александр Бородюк поделился мнением по поводу игры польского нападающего Роберта Левандовски.

Отметим, что Польша стала соперником команды Валерия Карпина на полуфинальной стадии стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года. Сборные сыграют между собой 24 марта. Спустя пять дней победитель данного противостояния проведет матч либо против Швеции, либо против Чехии.

– Футбол – коллективная игра. Левандовски – хороший нападающий, который здорово проявляет себя в «Баварии». В клубе он действительно демонстрирует свой максимум. В сборной же рисунок и схемы зависят не только от одного Роберта, а от целого набора исполнителей, которые защищают ее цвета. Не думаю, что игроки сборной Польши чем-то лучше ребят, выступающих под флагом России, – цитирует Бородюка RT.

Напомним, что Левандовски выступает за «Баварию» с июля 2014 года. Всего за мюнхенцев он забил 319 голов и отдал 67 ассистов в 349 проведенных встречах. В составе сборной Польши форвард отыграл 128 матчей, отличившись 74 забитыми мячами и 27 результативными передачами.