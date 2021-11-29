Тимур Лепсая: Необходимо совместное заявление РФС и РПЛ, осуждающее репрессивные действия полиции

Бывший директор по развитию ФНЛ Тимур Лепсая прокомментировал инцидент с участием болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура чемпионата России, в котором армейский клуб на своем поле уступил «Зениту» (0:2).

Напомним, что вчера, 28 ноября, в концовке прошедшей встречи было организовано масштабное файер-шоу в исполнении фанатов столичного клуба. После игры сотрудники ОМОНа и полиции начали обыскивать болельщиков красно-синих. По неподтвержденным данным, правоохранительные органы задержали более 400 человек.

– Необходимо совместное заявление РФС и РПЛ, осуждающее репрессивные действия полиции. Разбирательство инцидента на самом высоком уровне. Строгое наказание виновных. Извинения правоохранителей перед невиновными гражданами. Но, вангую, этого не будет. Все все проглотят и забудут, – написал Лепсая на своей странице в Twitter.

Отметим, что в данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка по итогам 16 сыгранных туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков.