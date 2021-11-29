Хачатурянц заявил, что сбой работы камер на трибуне болельщиков ЦСКА связан с хакерской атакой

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию с отключением камер на фанатской трибуне ЦСКА во время матча 16-го тура чемпионата России между столичной командой и «Зенитом» (0:2).

Ранее в МВД сообщили, что камеры были отключены с 57-й минуты встречи, которая прошла вчера, 28 ноября, в Москве.

– Пока не удалось получить отчет от полиции по вчерашним действиям. Понятно только, что это была спланированная хакерская атака, отключившая камеры, – цитирует Хачатурянца «Матч ТВ».

Напомним, что после матча ЦСКА – «Зенит» сотрудники правоохранительных органов произвели массовые задержания фанатов армейцев. Причиной данных действий стало файер-шоу, которое было организовано болельщиками красно-синих в концовке прошедшей встречи. По неподтвержденным данным, было задержано более 400 человек.