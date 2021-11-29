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В Госдуме прокомментировали задержание болельщиков после матча ЦСКА – «Зенит» в РПЛ

После игры в Москве сотрудники правоохранительных органов в массовом порядке задерживали фанатов столичной команды.
29 ноября 2021 12:48
автор: Владислав Корегин

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выразил свое мнение по поводу задержания болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

Напомним, что вчера, 28 ноября, в концовке прошедшей встречи было организовано масштабное файер-шоу в исполнении фанатов армейцев. После игры сотрудники ОМОНа и полиции начали обыскивать болельщиков красно-синих. По неподтвержденным данным, было задержано более 400 человек.

– Сейчас получилось так, что задержали нормальных людей ни за что. Просто по тому признаку, что они болеют за ЦСКА. Это какой-то национализм. Такой подход – уже не проблема хулиганов, а организаторов. Они не смогли обеспечить безопасность на матче, чтобы полиция могла выборочно задержать провинившихся, – цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка по итогам 16 сыгранных туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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