Адвокат Александр Добровинский рассказал, как могут быть наказаны фанаты за беспорядки на матче ЦСКА

Известный адвокат Александр Добровинский рассказал о последствиях, которые могут грозить болельщикам, устроившим файер-шоу на «ВЭБ Арене» во время воскресного матча ЦСКА – «Зенит» (0:2). Напомним, что в результате этого инцидента после игры более четырехсот армейских фанатов были доставлены в отделения полиции.

«Я годами хожу на стадион «Динамо», и никогда такого не было. Всегда с сожалением слышу новости о подобном поведении болельщиков, ведь вместо позитива фанаты наносят скорее вред, так как штрафные санкции могут налагаться на команды.

Такое грубое нарушение правил поведения зрителей может обойтись им в 3000 - 10000 рублей штрафа и до 160 часов обязательных работ с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трёх лет. Вот и задумайтесь после этого - стоило ли того такое шоу», - сказал Добровинский.