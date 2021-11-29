Марсьяль может заменить Агуэро в «Барселоне»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль входит в сферу интересов «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб рассматривает 25-летнего француза в качестве возможной замену Серхио Агуэро, который близок к тому, чтобы завершить свою карьеру в ближайшее время из-за проблем с сердцем.

Отмечается, что руководство «красных дьяволов» готово к переговорам по продаже футболиста.

Напомним, что Марсьяль пополнил состав «МЮ» в 2015 году. Сумма его трансфера из «Монако» составила 60 миллионов евро. За «манкунианцев» он провел 267 матчей, забил 79 голов и отдал 50 ассистов. Действующий контракт форварда истекает летом 2024-го.