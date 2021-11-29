Олег Романцев: Арабские инвесторы в «Спартаке»? К этому я отношусь отрицательно

Экс-наставник сборной России Олег Романцев поделился мнением по поводу того, что «Спартак» ведет переговоры с арабским фондом по продаже клуба.
Ранее пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов подтвердил, что компания City Football Group, принадлежащая королевской семье Абу-Даби, заинтересован в покупке акций столичной команды.
– К разговорам о появлении в «Спартаке» арабских инвесторов отношусь отрицательно. У нас и так засилье иностранцев в футболе. Вон в «Локомотиве» сколько немцев собралось, а чудес что-то пока не происходит. Думаете, придут арабские шейхи и он начнет всех громить? Пусть они лучше возьмут под свое крыло «Амкар» или «Нижний Новгород» и помогут им встать на ноги. Вот это пошло бы на пользу нашему футболу, – приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что City Football Group является владельцем английского клуба «Манчестер Сити».