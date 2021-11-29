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Михаил Грушевский: Неправильно задерживать 400 человек из-за действий десяти псевдо-героев

Встреча чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» прошла в воскресенье в Москве.
29 ноября 2021 14:41

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал ситуацию с массовым задержанием фанатов московского клуба по окончании матча 16-го тура российской премьер-лиги.

- Я считаю, что ответные действия полиции были абсолютно избыточные и неадекватные. Неправильно задерживать 400 человек из-за действий десяти псевдо-героев. Понимаю желание найти виновных, но работать полиция должна была именно с теми самыми лидерами фанатского движения, я думаю, они бы помогли указать на зачинщиков и организаторов всего безумия. Наказывать нужно их, а не людей, которые к этому не имели никакого отношения. Держать на морозе фанатов только потому, что они территориально находились в зоне вонючего безумства, абсолютно неправильно, - передает слова Грушевского «Газета.Ru».

Ранее известный адвокат Александр Добровинский рассказал о последствиях, которые могут грозить болельщикам, устроившим файер-шоу на «ВЭБ Арене» во время воскресного матча. Напомним, что в результате этого инцидента после игры более четырехсот армейских фанатов были доставлены в отделения полиции.

источник: «Газета.Ru»
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