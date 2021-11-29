КДК РФС рассмотрит использование фанатами ЦСКА пиротехнических изделий в матче с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о деталях рапорта по матчу 16-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА дома уступил «Зениту» (0:2).

– Рапорт мы получили. В нем три замечания. Первое – использование болельщиками ЦСКА пиротехнических изделий. Второе – скандирование болельщиками обоих клубов ненормативной лексики. Третье – выбегание болельщиков на поле после окончания матча. Будет ли рассматриваться неисправность видеосистемы на стадионе? Мы будем работать по рапорту, – цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что вчера, 28 ноября, в концовке игры между ЦСКА и «Зенитом» было организовано масштабное файер-шоу в исполнении фанатов армейцев. После игры сотрудники ОМОНа и полиции начали обыскивать болельщиков красно-синих. По неподтвержденным данным, было задержано более 400 человек.