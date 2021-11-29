Экс-капитан «Локомотива» Владимир Перегонцев: Необходимо успокоиться и двигаться своим путем

Экс-капитан и тренер московского «Локомотива» Владимир Перегонцев рассказал про ожидания от встречи железнодорожников с тульским «Арсеналом» в 16-м туре российской премьер-лиги.

– «Локомотиву» просто необходимо немного встряхнуться, прийти в себя после матча Лиги Европы с «Лацио» (0:3), в котором первый тайм наша команда провела очень достойно, на одном уровне с высококлассным соперником, активно используя высокий прессинг. Нужно продолжать играть также, тогда результат придет.

Да, сейчас на команду и клуб в целом идет давление. Но это уже не новость – недоброжелатели всегда были. Лучше всего не обращать внимание. В команде все работают спокойно, все на своих местах, а приглашение Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» – только показатель того, что его ценят как топ-руководителя. Выстраиваемая им система продолжает действовать и обязательно принесет хороший результат. Это вопрос времени.

Конечно, «Локо» сейчас очень непросто – после поражения в Лиге Европы и учитывая наличие травмированных. Бывают сложные моменты – надо перетерпеть. Необходимо успокоиться и двигаться своим путем. Как поступают, например, в «Динамо», которое, кстати, тоже проигрывало «Ахмату», как и «Локомотиву».