Рангник официально стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о том, что новым главным тренером клуба был назначен немец Ральф Рангник.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» подписало с 63-летним специалистом контракт до конца текущего сезона. Отмечается, что до тех пор, пока наставник не оформит рабочую визу, тренировать клуб будет Майкл Каррик.

Напомним, что Рангник занимал пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива» с июля 2021 года. Ранее в своей тренерской карьере он возглавлял такие команды, как «Лейпциг», «Шальке», «Штутгарт», «Хоффенхайм» и «Ганновер».

21 ноября пост наставника «МЮ» покинул норвежец Оле-Гуннар Сульшер. Он руководил клубом с декабря 2018 года. В данный момент манкунианцы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 18 очков.