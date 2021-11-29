Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы»

Тренерский штаб «Спартака» во главе с Руем Виторией определился со стартовым составом на встречу 16-го тура чемпионата России против «Уфы».
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Ломовицкий, Литвинов, Умяров, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Максименко, Акмурзин, Кутепов, Рассказов, Ещенко, Хендрикс, Денисов, Вл.Шитов, Мельников.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Фищенко, Урунов, Касинтура, Агаларов.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Плиев, Иванов, Алиев, Голубев, Саплинов, Мрзляк, Милетич.
Добавим, что после 15 туров «Спартак» набрал 19 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», имея в активе 15 очков, располагается на 12-м месте.
источник: «Советский спорт»