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В «Зените» заявили, что Дзюба не возмущался тем, что остался в запасе на матч с ЦСКА

Форвард отдал голевую передачу.
29 ноября 2021 16:51
автор: Максим Скороходов

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что нападающий Артем Дзюба спокойно отнесся к тому, что остался в запасе на гостевой матч российской пермьер-лиги против ЦСКА (2:0).

«Атмосфера хорошая, команда дает результат. Дзюба — профессионал, он понимает, что очень помогает нам. Как это было в игре с ЦСКА: он вышел и сделал голевую передачу. Мы рассчитываем на всех футболистов, которые есть у нас в расположении», - приводит слова Оливейры «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал 11 результативных передач.

источник: «Спорт-Экспресс»
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