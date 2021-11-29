В «Зените» заявили, что Дзюба не возмущался тем, что остался в запасе на матч с ЦСКА

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что нападающий Артем Дзюба спокойно отнесся к тому, что остался в запасе на гостевой матч российской пермьер-лиги против ЦСКА (2:0).

«Атмосфера хорошая, команда дает результат. Дзюба — профессионал, он понимает, что очень помогает нам. Как это было в игре с ЦСКА: он вышел и сделал голевую передачу. Мы рассчитываем на всех футболистов, которые есть у нас в расположении», - приводит слова Оливейры «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал 11 результативных передач.