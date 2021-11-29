Семин считает, что сборная России при хорошей физической форм выиграет в стыковых матчей на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о шансах национальной команды выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Шансы равные, у нас есть преимущество своего поля в матчах. Все будет зависеть от того, как команда подойдет к матчу, четыре месяца - довольно большой срок, как мы их проведем, от этого будет зависеть результат», - приводит слова Семина ТАСС

Первым соперником сборной России будет команда Польши, матч с которой состоится 24 марта. При успехе в данной игре команды Валерия Карпина оспорит путевку на чемпионат мира с победителем противостояния Швеции и Чехии.