Смолов и Лисакович выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Арсенала»

Пресс-служба российской премьер-лиги опубликовала стартовые составы тульского «Арсенала» и московского «Локомотива» на матч 16-го тура.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Э.Кангва, Хлусевич, Костадинов, К. Кангва, Марков.
«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Мурило, Едвай, Баринов, Марадишвили, Петров, Бека Бека, Смолов, Лисакович.
Добавим, что туляки замыкают турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 13 очков, а «железнодорожники» с 25 очками идут четвертыми.
источник: РПЛ