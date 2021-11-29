РФС выступил с заявлением об обеспечении безопасности на матче ЦСКА - «Зенит»

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением относительно действий болельщиков на матче 16-го тура РПЛ ЦСКА - «Зенит» (0:2), а также органов правопорядка, работающих на данной игре.

«На одну из трибун болельщиков домашней команды были пронесены десятки файеров, применение которых поставило под угрозу безопасность других зрителей. Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета», - приводит ТАСС заявление пресс-службы РФС.

Добавим, что по завершению матча в отношении болельщиков армейцев были проведены тщательные обыскные мероприятия, некоторые фанаты были доставлены в отделение полиции.