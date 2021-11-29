Михаил Чесноков: «Локомотив» должен идти своим путем, не обращая внимание на критику

Экс-форвард «Локомотива» Михаил Чесноков не удивлен тем, что такой сильный специалист, как Ральфа Рангник, оказался востребован «Манчестер Юнайтед».

– Рангник сам не раз говорил, что позиционирует себя не просто как тренер, он в первую очередь менеджер, управляющий всем процессом. Именно поэтому он согласился на предложение от топ-клуба АПЛ. Как раз английская модель, где главного тренера, собственно, и называют менеджером, где он отвечает почти за все, включая трансферы, ему близка. Уверен, именно поэтому он не договорился с «Миланом». Все же в Италии полномочия тренера исторически не так широки, там обычно есть пять человек, которые решают коллегиально.

Для нас действительно очень важно, что Ральф почти 10 месяцев провел в «Локомотиве». Внес новые мысли, обозначил, по какому пути двигаться… Посеял, образно говоря, как агроном, семена, теперь остается ждать всходы. А критиков, которых во все времена было много, слушать не надо. «Локомотив» должен идти своим путем. Изменения в начале этого пути – это всегда трудно. Но надо терпеть, работать и верить выбранной системе.

Напомним, что Рангник занимал пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива» с июля 2021 года. Ранее в своей тренерской карьере он возглавлял такие команды, как «Лейпциг», «Шальке», «Штутгарт», «Хоффенхайм» и «Ганновер».