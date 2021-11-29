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«Спартак» после победы над «Наполи» сыграл вничью с «Уфой»

Встреча 16-го тура РПЛ прошла в Башкортостане.
«Спартак» после победы над «Наполи» сыграл вничью с «Уфой»
29 ноября 2021 18:58
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Спартак"

«Спартак» в гостевом матче 16-го тура российской премьер-лиги сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1.

В составе «Уфы» забитым мячом на 70-й минуте отличился защитник Алексей Никитин. У красно-белых в компенсированное ко второму тайму время пенальти реализовал Александр Соболев.

Добавим, что на 86-й минуте Николай Рассказов оставил «Спартак» в меньшинстве.

Примечательно, что защитник вышел на поле на 69-й минуте при счете 0:0, а покинул поле, получив две желтые карточки при преимуществе «Уфы» (1:0).

Таким образом, команды остались на своих местах в турнирной таблице «Спартак» на десятом (20 очков), а «Уфа» - на 12-м (16).

4 декабря «Спартак» примет на своем поле «Ахмат», а «Уфа» на следующий день сыграет в гостях против «Динамо».

РПЛ

16-й тур

«Уфа» (Уфа) - «Спартак» (Москва) - 1:1 (0:0)

Голы: Никитин, 70 - Соболев, 90+5, пен.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома, Йокич (Алиев, 81), Камилов, Урунов (Мрзляк, 25), Фищенко, Касинтура (Голубев, 85), Кротов (Плиев, 81), Агаларов (Саплинов, 86).

«Спартак»: Селихов, Кофрие (Рассказов, 68), Джикия, Жиго, Айртон, Ломовицкий (Мельников, 76), Литвинов, Умяров, Ларссон, Соболев, Промес.

Предупреждения: Айртон, 19, Кротов, 37, Журавлев, 38, Камилов, 45, Умяров, 49, Мрзляк, 54, Йокич, 67, Рассказов, 74, Алиев, 87, Никитин, 90.

Удаление: Рассказов, 86.

источник: «Советский спорт»
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