Бабаев заявил, что ЦСКА предпринимает все усилия для освобождения задержанных болельщиков

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб занимается освобождением болельщиков, задержанных после гостевого матча с «Зенитом», прошедшего накануне в рамках 16-го тура российской премьер-лиги.

«Клуб предпринимал все усилия, чтобы людей по крайней мере как можно быстрее отпускали. Я сам до поздней ночи общался с руководителями силовых структур, задействованных в этой операции, пытался прояснить, что же произошло, и попросить о лояльном отношении к нашим болельщикам. Клуб ни в коем случае их не бросал! Пытался сделать все, что мог, как это всегда у нас и происходило», - приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по завершению матча в отношении болельщиков армейцев были проведены тщательные обыскные мероприятия, некоторые фанаты были доставлены в отделение полиции.

По данным источника, были задержаны 408 человек.