Ярошик - о задержании фанатов ЦСКА: Полиция делает свою работу

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался о задержании болельщиков команды после домашнего матча 16-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (0:2).

«Не перегнули ли полицейские палку с жестким задержанием фанатов. Я от вас это только слышу, я не видел, да, может быть, неприятно, конечно, что мороз и дети маленькие, это, конечно, неприятная ситуация. Но надо сначала думать, что делаешь, но и полиция делает свою работу, я бы так сказал. Однако я не знаю, какие правила у полиции там, могли ли они держать людей не на стадионе, где не холодно там, я не знаю, какое у них пространство и была ли такая возможность», - приводит слова Ярошика «ВсеПроСпорт».

Напомним, что по завершению матча, на котором использовалась пиротехника, в отношении болельщиков армейцев были проведены тщательные обыскные мероприятия, некоторые фанаты были доставлены в отделение полиции.

По последним данным, были задержаны 408 человек.