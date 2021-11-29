Витория выпустил Рассказова, чтобы сохранить Кофрие к следующей игре

Главный тренер «Спартака» Руй Витория назвал причину, по который выпустил на поле Николая Рассказова в гостевом матче 16-го тура российской премьер-лиги с «Уфой» (1:1).

Примечательно, что защитник вышел на поле на 69-й минуте при счете 0:0, а покинул поле, получив две желтые карточки при преимуществе «Уфы» (1:0).

«У Кофрие была микротравма, почувствовал дискомфорт. Рассказов старался играть в атаку. Но главное — мы хотели сохранить Кофрие к следующей игре», - приводит слова Витории «Спорт-Экспресс».

Команды после игры остались на своих местах в турнирной таблице «Спартак» на десятом (20 очков), а «Уфа» - на 12-м (16).

4 декабря «Спартак» примет на своем поле «Ахмат», а «Уфа» на следующий день сыграет в гостях против «Динамо».