Ярошик считает, что ЦСКА не поможет опытный тренер, потому что в команде нет качественных игроков

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик считает, что красно-синим не удается показывать результат из-за плохого качества футболистов.

«Если нет качественных игроков, можете на голову себе поставить, но никого не обыграете. Неважно, Олич там или Березуцкий, может быть, опытный тренер что-то там поменяет, но еще надо работать над психологией игроков в таких важных играх. Им нужно учиться играть хорошо, играть в Европе хорошо, потом сделать шаг вперед. Но нет серьезной команды в ЦСКА. Поэтому я думаю, что не поможет опытный тренер», - приводит слова Ярошика «ВсеПроСпорт».

Напомним, что накануне армейцы уступили в домашнем матче «Зениту» (0:2).

После 16 игр ЦСКА набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

4 декабря команда Алексея Березуцкого сыграет в гостях против «Крыльев Советов».