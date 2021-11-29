Мележиков и Кузьмичев могут покинуть «Спартак»

Совет директоров «Спартака» может принять решение об увольнении генерального директора Евгения Мележикова и заместителя генерального директора по подготовке футболистов Владимира Кузьмичева, сообщает «Спорт-Экспресс».
Общее собрание совета директоров состоится 14 декабря.
Напомним, ранее различные СМИ сообщали, что «Спартак» также может покинуть главный тренер основной команды Руй Витория.
Добавим, что после ничьи с «Уфой» (1:1) в 16-м туре российской премьер-лиги красно-белые набрали 20 очков, которые позволяют занимать лишь 20-е место в турнирной таблице.
источник: «Спорт-Экспресс»