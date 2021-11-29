Мележиков и Кузьмичев могут покинуть «Спартак»

Стрельба по воробьям, опоздания на старт и бег «не в ту» сторону. Все это наш биатлон в олимпийском сезоне

На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде наши биатлонисты остались без медалей. Зато по различным курьезам они были намного впереди всех.