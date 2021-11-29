Роналду и Бензема пропустят церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Карим Бензема и форвард «Реала» Карим Бензема приняли решение не посещать церемонию вручения «Золотого мяча», сообщает Sport.es.

Напомним, что она начнется сегодня в 22:30 по московскому времени.

И Бензема и Роналду находятся в списке претендентов на почетную премию.

В прошлом году France Football приняло решение не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса, а премией ранее лауреатом был объявлен аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий тогда за «Барселону».