«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в гостях

«Локомотив» в гостевом матче 16-го тура российской премьер-лиги проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 0:3.

В составе победителей дублем отличился Евгений Марков (40-я и 58-я минуты), также еще один мяч забил Даниил Хлусевич (17). У «железнодорожников» гол на счету защитника Пабло (90+3).

Таким образом, команда из Тулы набрала 16 очков и покинула зону вылета, поднявшись сразу на 12-е место. «Железнодорожники» остались на четвертой строчке турнирной таблицы с 25 очками.

В следующем туре «Локомотив» 4 декабря примет на своем поле «Урал», а «Арсенал» сыграет на следующий день в гостях против «Химок».

РПЛ

16-й тур

«Арсенал» (Тула) - «Локомотив» (Москва) - 3:1 (2:0)

Голы: Хлусевич, 17, Марков, 40, 58 - Пабло, 90+3

«Арсенал»: Коченков, Смольников (Давиташвили, 83), Радакович, Сокол, Степанов, Хлусевич, Кангва, Костадинов (Камболов, 75), Гулиев, Кангва, Марков (Луценко, 66).

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Серкейра (Пабло, 46), Рыбус (Рыбчинский, 61), Бека-Бека (Бабкин, 76), Баринов, Марадишвили, Петров (Зинович, 68), Смолов (Борисенко, 69), Лисакович.

Предупреждения: Рыбус, 52, Едвай, 60, Лисакович, 71, Костадинов, 73, Хлусевич, 77, Камболов, 84.