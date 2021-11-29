Голкипер «Факела» Свинов близок к переходу в «Спартак»

Вратарь воронежского «Факела» Илья Свинов близок к переходу в московский «Спартак», сообщает «Метарейтинг».

По данным источника, красно-белые готовы заплатить отступные за голкипера, которые составляют 20 млн рублей. В то же время «Факел» уговаривает Свинова переподписать соглашение, обещая в будущем продать его другой московской команде «Локомотиву».

Добавим, что в текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 24 матчах ФНЛ, в которых пропустил 22 мяч, сыграв 11 раз «на ноль».

Контракт Свинова с «Факелом» истекает следующим летом.