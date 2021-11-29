Андрей Червиченко: «Спартак» не наиграл на ничью с «Уфой»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру красно-белых в гостевом матче 16-го тура российской премьер-лиги против «Уфы» (1:1).

«Уфимцы играли лучше «Спартака», были более сбалансированы и структурно выглядели лучше. «Спартак» был хорош с 45-й по 65-ю минуты, я думал, что вот-вот забьют и выйдут вперед, но получилось наоборот. В середине тайма москвичи умерли, и «Уфа» их загнала. «Спартак» не наиграл даже на ничью. Винить уфимцы должны, помимо Кукуяна, еще и себя, потому что два раза не попасть в пустые ворота – это надо умудриться.

Пенальти – очень спорный. Никитин выпрыгнул, чуть выбросил руки, а Соболев подбородком ударился о локоть», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Добавим, что красно-белые отыгрались после удаления защитника Николая Рассказова, который получил две желтые карточки за 17 минут.

Команды после игры остались на своих местах в турнирной таблице: «Спартак» на десятом (20 очков), а «Уфа» - на 12-м (16).

4 декабря «Спартак» примет на своем поле «Ахмат», а «Уфа» на следующий день сыграет в гостях против «Динамо».