Саркис Оганесян: «Арсеналу» однозначно было на руку, что «Локомотив» подошел к этому матчу уставшим

Экс-защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Саркис Оганесян, долгое время входивший в тренерский штаб команды, верит, что «Локо» сумеет быстро забыть про поражение от «Арсенала» в РПЛ (1:3) и реабилитироваться в играх с «Уралом» и «Уфой» в следующих турах.

- Тульскому клубу однозначно было на руку, что «Локомотив» подошел к этому матчу уставшим. Не в первый раз клубы в нашем чемпионате (да и не только в нашем) после тяжелых встреч в еврокубках не сказать, чтобы яркий футбол показывают. Что сделать – это жизнь… Хорошо, есть запас очков, пока держимся на четвертом месте – выше, чем ЦСКА. И гораздо выше, чем «Спартак»…

Надеемся, что две игры оставшиеся в этом году – домашние с «Уралом» и «Уфой» – проведем лучше. Соперники – из нижней части таблицы, хотя с ними бывает еще тяжелее, что «Арсенал» и показал. Надо посмотреть, где были ошибки, особенно в обороне. Сделать выводы и идти дальше.

Добавим, что после 16 туров чемпионата России «Локомотив» с 25 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре железнодорожники 4 декабря примет на своем поле «Урал».