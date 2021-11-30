Сергей Силкин: «Динамо» уже будет нацелено на первое место в РПЛ, если победит «Уфу» и «Зенит»

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением по поводу возможных перспектив московской команды в завоевании чемпионства в нынешнем сезоне РПЛ.

Отметим, что 28 ноября бело-голубые на выезде обыграли «Рубин» (3:2) в матче 16-го тура чемпионата России. Это результат позволил подопечным Сандро Шварца закрепиться на втором месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка.

– Подождем с оценками, только половина чемпионата прошла. Борьба еще впереди. Тем более, скоро наступит длинный перерыв, что плохо для команды, которая поймала свою игру и сейчас на ходу. Но если динамовцы возьмут шесть очков в оставшихся до паузы двух домашних матчах с «Уфой» и «Зенитом», то уже будут нацелены на первое место, – приводят слова Силкина «Известия».

Добавим, что в последних пяти турах РПЛ «Динамо» одержало четыре победы и потерпело одно поражение. Столичная команда не смогла набрать очков в гостевой встрече с «Зенитом» (1:4).

5 декабря москвичи сыграют дома против «Уфы».