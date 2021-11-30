«Ювентус» хотят отправить в Серию В из-за финансовых махинаций

Туринский «Ювентус» могут отправить в Серию В из-за участия руководства клуба в финансовых махинациях.

Как сообщает Football Italia, президент итальянского органа по контролю за соблюдением прав потребителей Марко Донцелли заявил, что в случае получения доказательств преступления, клуб также обязаны лишить завоёванных трофеев.

«Для защиты тысяч болельщиков мы подали жалобу в Федеральное прокуратуру, призывая к понижению «Ювентуса» до Серии B и к отмене последних титулов команды в лиге, которые были завоеваны в тени этих потенциально незаконных операций», - приводит издание его слова.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что боссы туринцев преступным путем легализовали доходы на сумму 50 миллионов евро. В офисе клуба прошли обыски.

После 14 матчей Серии А «Ювентус» занимает седьмое место. В активе команды 21 очко.