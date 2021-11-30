Президент «ПСЖ» заявил, что Доннарумма не покинет клуб в ближайшее время

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал появившуюся информацию о том, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма планирует покинуть команду из-за недостатка игровой практики.

Отметим, что в нынешнем сезоне 22-летний итальянец проигрывает конкуренцию за позицию основного вратаря в парижском клубе Кейлору Навасу, отыграв лишь восемь матчей.

– Доннарумма просто необыкновенный футболист. Я уверен, что он внесет свой вклад в успехи «ПСЖ» в ближайшие сезоны, – приводит слова президента французской команды журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Напомним, Доннарумма перешел в «ПСЖ» в июле этого года на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за «Милан». На чемпионате Европы-2020 он в составе сборной Италии стал обладателем золотых медалей турнира.

Вчера, 29 ноября, Доннарумма был признан лучшим вратарем мира в 2021 году по версии издания France Football, стал лауреатом премии Льва Яшина.