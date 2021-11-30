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«Ливерпуль» постарается приобрести Траоре у «Вулверхэмптона» летом 2022 года

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость испанского футболиста составляет 30 миллионов евро.
30 ноября 2021 08:56
автор: Владислав Корегин

Фланговый нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре с высокой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона-2021/22.

Как сообщает Todofichajes, основным претендентом на 25-летнего испанца является «Ливерпуль», намеренный усилить свою атакующую линию летом следующего года.

По информации источника, конкуренцию «мерсисайдцам» в борьбе за подписание футболиста «волков» составят «Барселона» и «Ювентус».

Напомним, что Траоре выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2018 года. В общей сложности он провел за клуб 145 матчей, забил 10 голов и отдал 18 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

источник: Todofichajes
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