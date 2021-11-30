Сергей Ташуев: Если Дзюба будет понимать, что возраст у него нормальный, то он еще достигнет успехов

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, в данный момент возглавляющий «Чайку», поделился мнением по поводу игры форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Отметим, что последних пяти турах чемпионата России 33-летний нападающий лишь дважды выходил в стартовом составе петербуржцев – в играх с «Уралом» (0:0) и «Нижним Новгородом» (5:1), где футболист оформил хет-трик. В матчах против «Спартака» (7:1), «Динамо» (4:1) и ЦСКА (2:0) россиянин начинал игру со скамейки запасных.

– Дзюба – молодой парень, ему еще играть и играть, все у него впереди. Знаете, как говорят англичане? «Мы, конечно, стареем, но нельзя взрослеть». Вот это самое главное – и для футболистов, и для тренеров, и для всех. Надо думать о хорошем. Если Дзюба будет понимать, что возраст у него нормальный, то еще достигнет успехов, – цитирует Ташуева портал «Евро-футбол.ру».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 22 матчах «Зенита» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 ассистов. Его команда лидирует в таблице РПЛ после 16 сыгранных туров, набрав 36 очков.

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