ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Я перестал понимать этот мир»: Маттеус - о вручении «Золотого мяча» Месси

Эта награда стала уже седьмой в коллекции аргентинца
30 ноября 2021 09:35
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал решение ФИФА вручить «Золотой мяч» Лионелю Месси.

«Честно говоря, после этого выбора я перестал понимать мир. При всем уважении к Лионелю Месси и другим великим игрокам, получившим номинацию, никто не заслуживает этой награды так, как Левандовски. Если брать во внимание только все титулы, которые Роберт выиграл с «Баварией» в 2020 году, ему нет равных. Если принимать во внимание только 2021 год, то он тоже был лучше остальных. Он побил вечный рекорд Герда Мюллера, снова стал лучшим бомбардиром во всех турнирах, а также превзошел всех на национальном и международном уровнях.

Месси, возможно, выиграл Кубок Америки в составе сборной Аргентины, но совершенно бледен в Париже. Я не могу понять, почему поляк не выиграл», - приводит слова немца Sky Sports.

Напомним, Левандовси занял второе место. В минувшем сезоне форвард провел 40 матчей в составе «Баварии», в которых забил 48 мячей.

Для Месси этот «Золотой мяч» стал уже седьмым в карьере, что является новым рекордом. Криштиану Роналду, в коллекции которого пять наград, в этот раз стал лишь шестым.

источник: Sky Sports
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кроссовер BUGATTI на 2 000 сил будет самым дорогим SUV в мире"Йокерит" с трудом выиграл у "Локомотива"Видео победного проката Камилы Валиевой в СочиСвежая порция снимков обнаженной МамаевойРоманцев нашёл нового тренера для «Спартака»Каменских сняла трусы и повернулась к народу "сдобой"
Визит лучшего футболиста мира в Россию отменяется! Месси взял свой седьмой «Золотой мяч»
В Париже состоялась 65-я церемония вручения «Золотого мяча» - награды лучшему игроку года по версии авторитетного журнала France Football. Приз достался Лионелю Месси, а вовсе не Роберту Левандовски, как многие думали.
Разные судьбы Рангника и «Локо»… Немец удрал в «МЮ», красно-зеленые получили в Туле, как от «Лацио»
Первый тур второго круга Российской Премьер-Лиги завершился в Туле, где «Арсенал» неожиданно легко расправился с «Локомотивом» (3:1).
Недельный «Джекпот» от «Лиги Ставок» впервые нашел обладателя! Экспресс превратился в 5 200 000 рублей
В рамках уникальной акции, которую в октябре запустила букмекерская компания «Лига Ставок», случилось знаменательное событие: 29 ноября 2021 года был разыгран недельный «Джекпот».
Ох, уж этот «Спартак»… Рассказов удалился за 18 минут, Соболев спас ничью с пенальти на 95-й (видео)
Красно-белые в Уфе отыгрались (1:1) благодаря голу с пенальти, но не выигрывают в РПЛ с 3 октября.
Стрельба по воробьям, опоздания на старт и бег «не в ту» сторону. Все это наш биатлон в олимпийском сезоне
На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде наши биатлонисты остались без медалей. Зато по различным курьезам они были намного впереди всех.
«Пусть Карпин доказывает, а не Дзюба!» Михаил Боярский — о победе «Зенита» над ЦСКА
Известный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от центрального матча 16-го тура РПЛ.
Кто теперь пойдет на стадион? А почему сломались все камеры? Риторические вопросы после матча ЦСКА — «Зенит»
Воскресный матч ЦСКА – «Зенит» (0:2) был скучным, качество футбола ниже среднего, но игра обязательно войдет в историю. Сотни фанатов красно-синих были жестко задержаны по окончании поединка и отправлены в ближайшие отделения полиции, которые они покидали глубокой ночью.
«Команда рушится под наплывом дилетантов, но в Туле победит 1:0». Ловчев — о матче «Арсенал» — «Локо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев прокомментировал «Плеймейкеру» изменения в руководстве «Локомотива» и спрогнозировал, что матч против «Арсенала» (29 ноября, 19:00) окажется для москвичей победным.
«Синтетика и погода сделают свое дело — будет ничья». Прогноз Ловчева на матч «Уфа» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев спрогнозировал для «Плеймейкера» вероятное развитие событий в матче 16-го тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком» (29 ноября, 17:00 мск).
Есть 749-й гол Овечкина! Спасибо Орлову за продолжение великой погони за Гретцки
В очередном матче чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде обыграл «Каролину» (4:2), а Александр Овечкин довел снайперский счет за карьеру до 749 шайб.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика