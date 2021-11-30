«Я перестал понимать этот мир»: Маттеус - о вручении «Золотого мяча» Месси

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал решение ФИФА вручить «Золотой мяч» Лионелю Месси.

«Честно говоря, после этого выбора я перестал понимать мир. При всем уважении к Лионелю Месси и другим великим игрокам, получившим номинацию, никто не заслуживает этой награды так, как Левандовски. Если брать во внимание только все титулы, которые Роберт выиграл с «Баварией» в 2020 году, ему нет равных. Если принимать во внимание только 2021 год, то он тоже был лучше остальных. Он побил вечный рекорд Герда Мюллера, снова стал лучшим бомбардиром во всех турнирах, а также превзошел всех на национальном и международном уровнях.

Месси, возможно, выиграл Кубок Америки в составе сборной Аргентины, но совершенно бледен в Париже. Я не могу понять, почему поляк не выиграл», - приводит слова немца Sky Sports.

Напомним, Левандовси занял второе место. В минувшем сезоне форвард провел 40 матчей в составе «Баварии», в которых забил 48 мячей.

Для Месси этот «Золотой мяч» стал уже седьмым в карьере, что является новым рекордом. Криштиану Роналду, в коллекции которого пять наград, в этот раз стал лишь шестым.