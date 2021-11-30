Гаджиев раскритиковал решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

Экс-наставник «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением по поводу ситуации с невызовом форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России.

Отметим, что 33-летний футболист петербуржцев не сыграл в осенних матчах национальной команды в рамках отбора к ЧМ-2022. В октябре главный тренер сборной Валерий Карпин включил нападающего в расширенный состав команды, однако игрок отказался от вызова из-за плохой игровой формы. Затем Дзюба уже не попадал в заявку сборной.

– Ему же сделали предложение, почему он не согласился? Если тебя позвали – иди. Да, у вас были конфликты, и что дальше? Ты считаешь, что Валерий Георгиевич был не прав. Но сейчас тебя вызывает не Карпин, а главный тренер национальной команды. Разногласия между людьми были, есть и будут. Но разве у Дзюбы есть какие-то разногласия с российским флагом? Если нет, то вставай под него и играй, – сказал Гаджиев в интервью News.ru.

Напомним, что сборная России заняла второе место в турнирной таблице отборочной группы H. Для выхода в финальную часть мирового первенства в Катаре команде Карпина необходимо одержать две победы в стыковых матчах. 24 марта Россия сыграет дома против Польши. В случае победы россияне спустя пять дней встретятся либо со Швецией, либо с Чехией.