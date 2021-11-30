«Ньюкасл» включился в борьбу за подписание Саншеша

Центральный полузащитник «Лилля» и сборной Португалии Ренату Саншеш может стать игроком «Ньюкасла» в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Chronicle Live, руководство «сорок» считает, что подписание 24-летнего хавбека поможет клубу не вылететь в Чемпионшип по итогам нынешнего сезона. Ранее появилась информация, что агент футболиста Жорж Мендеш настаивает на переходе своего клиента в «Милан» летом 2022 года.

Отметим, что также в услугах полузащитника заинтересованы «Арсенал», «Барселона», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Напомним, Саншеш защищает цвета «Лилля» с августа 2019 года – на его счету 69 матчей, в которых он забил пять голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го. За сборную Португалии игрок провел 32 встречи (2 гола).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.