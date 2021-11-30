«Мне все сложнее доверять футбольным наградам»: Касильяс - о вручении «Золотого мяча» Месси

Экс-голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс прокомментировал вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси.

«Мне все сложнее доверять футбольным наградам. Месси для меня входит в топ-5 игроков в истории. Но нужно понимать, что оцениваются игроки по итогам одного сезона. Это же не так сложно, зачем все усложнять?», - написал испанец в своем твиттере.

Напомним, для Месси этот «Золотой мяч» стал уже седьмым в карьере, что является новым рекордом.

Второе место занял польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. В минувшем сезоне форвард провел 40 матчей в составе «Баварии», в которых забил 48 мячей.

Криштиану Роналду, в коллекции которого пять «Золотых мячей», в этот раз стал лишь шестым.