Эдуард Мор: Отставка Витории неизбежна – чем раньше это случится, тем будет лучше для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор считает, что руководство московского клуба должно как можно скорее уволить Руя Виторию с поста главного тренера.

Отметим, что вчера, 29 ноября, красно-белые на выезде сыграли вничью с «Уфой» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата России. В данный момент столичная команда занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

– Я в целом очень хорошо отношусь к Витории. Если бы я понимал, что в случае, если он останется, руководство сделает все возможное, чтобы ему помочь, я был бы обеими руками за то, чтобы он остался. Но пока присутствует тренер, которого пригласил Попов, уже не работающий в клубе, никакой помощи не будет. Отставка неизбежна, и чем раньше это случится, тем лучше для «Спартака», – цитирует Мора «РБ-Спорт».

Добавим, что Витория возглавил «Спартак» в июне 2021 года. Под его руководством команда одержала семь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела десять поражений. Контракт португальского специалиста рассчитан до конца сезона-2022/23.

4 декабря «Спартак» сыграет дома против «Ахмата».