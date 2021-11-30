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Левандовски поздравил Месси с седьмым «Золотым мячом» в карьере

Поляк рассматривался фаворитом в борьбе за награду
30 ноября 2021 10:28
автор: Александр Шульгин

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски поздравил Лионеля Месси с очередным «Золотым мячом» в его карьере.

«Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс, которые стали обладателями «Золотого мяча»! Поздравляю всех номинированных игроков! Я выиграл награду «Нападающий года».

Ни один игрок не может завоевать престижную индивидуальную награду без сильнейшей команды и преданных фанатов за спиной. Спасибо всем за вашу поддержку!», - написал форвард в своем твиттере.

Напомним, для Месси этот «Золотой мяч» стал уже седьмым в карьере, что является новым рекордом.

Левандовски занял второе место. В минувшем сезоне форвард провел 40 матчей в составе «Баварии», в которых забил 48 мячей.

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