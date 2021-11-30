«Манчестер Сити» собирается продлить контракт с Марезом

Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в том, чтобы подписать новый контракт с фланговым нападающим команды Риядом Марезом.

Согласно данным The Sun, «горожане» хотят продлить соглашение с 30-летним алжирцем до 30 июня 2024 года. При этом клуб АПЛ готов увеличить футболисту зарплату до 188 тысяч евро в неделю.

Напомним, Марез выступает за «Манчестер Сити» с лета 2018 года. Всего в составе команды он отыграл 160 матчей, забил 47 голов и отдал 39 ассистов. Его нынешний контракт истекает в конце сезона-2023/24. Вместе с «горожанами» форвард стал двукратным чемпионом Англии.