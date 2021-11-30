Андрей Червиченко: У «Спартака» всегда так - из огня да в полымя

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ «Уфа» - «Спартак».

«Это «Спартак», у него всегда так - из огня да в полымя. Я сразу считал, что «Уфу» вряд ли получится обыграть. Честно говоря, «Спартак» даже на ничейку не наиграл. У него было такое просветление минут на двадцать в начале второго тайма. А дальше «Уфа» играла лучше и должна была побеждать. Даже несмотря на этот пенальти, дважды у них были хорошие моменты. Но свои моменты надо реализовывать, если бы игроки «Уфы» это сделали, то выиграли бы матч», - приводит слова функционера «РИА Новости».

Напомним, матч завершился вничью 1:1. Красно-белые смогли отыграться в добавленное арбитром время - пенальти реализовал Александр Соболев.

После 16 туров «Спартак» с 20 очками занимает десятое место в турнирной таблице.