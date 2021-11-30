Кьеза не сыграет в оставшихся матчах «Ювентуса» в 2021 году из-за травмы

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о том, что фланговый нападающий команды Федерико Кьеза получил повреждение в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (0:1).
По информации источника, врачи туринцев выявили у 24-летнего форварда мышечную травму левого бедра. Ожидается, что футболист вернется в общий строй клуба после рождественской паузы.
В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 16 матчах «Ювентуса» во всех турнирах, забил три гола и отдал три ассиста. Его команда занимает седьмое место в таблице Серии А, набрав 21 очко. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет 14 очков.
источник: ФК «Ювентус»